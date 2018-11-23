Близорукость приобретают от 30% до 50% российских учащихся ко времени окончания школы, сообщает DEITA.RU по материалам Роспотребнадзора.

Специалисты надзорного ведомства отмечают, что в эпоху цифровых технологий, связанных с обучением, работой и досугом, существенно повышается нагрузка на орган зрения как в школе, так и вне ее пределов.

Высокая нагрузка субъективно проявляется жалобами на покраснение и сухость глаз, расплывчатость и нечеткость зрения при взгляде вдаль, а также боли в шее, плечевом поясе, головную боль. Появление этих симптомов у детей должно насторожить родителей и быть основанием для обращения за медицинской консультацией, - рекомендуют специалисты Роспотребнадзора.

В качестве мер профилактики в надзорном ведомстве порекомендовали ограничивать время работы ребенка за компьютером и с гаджетами. Полезно будет также ежедневно выполнять специальную гимнастику для глаз.

Рабочее место ученика, за которым он сидит, должно быть удобным, напомнили в Роспотребнадзоре. Для этого желательно, чтобы источник света находился с левой стороны, расстояние от монитора до глаз школьника должно быть не менее 70 см, а от рабочей поверхности до глаз - не менее 25 см.

По данным исследований, распространенность нарушений зрения среди детей с таким режимом существенно ниже по сравнению с детьми, которые не гуляют на свежем воздухе каждый день, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Дмитрий Санников