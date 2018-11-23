Встреча участников Даманского вооруженного конфликта прошла в в Арсеньевском городском Совете ветеранов, сообщили DEITA.RU в администрации Арсеньева.

В этом году отмечается юбилейная дата с момента трагических событий на острове Даманском. 50 лет назад, в марте 1969 года, группа китайских военнослужащих нарушила государственную границу и начала продвигаться вглубь Даманского, открыв огонь по советским пограничникам. После нескольких дней вооруженных провокаций с китайской стороны, советским руководством было принято решение о нанесении огневого удара по силам противника из установок «Град».

Сейчас острова Даманского у России больше нет, а есть остров Драгоценный у Китая. Да и с КНР вроде бы мир, дружба и так далее. Иностранцам, включая россиян, на остров теперь не попасть. А вот своих туристов китайцы возят специально, экскурсионными группами. Проводятся памятные мероприятия и церемонии поминовения погибших, число которых в Китае до сих пор под огромным секретом.

Несмотря на то, что политики фактически наплевали на кровь, пролитую нашими солдатами, мы обязаны хранить память о событиях на Даманском, как бы ни складывались отношения России и Китая. Ибо кто старое помянет, тому глаз вон, а кто старое забудет — тому два.





В Арсеньеве проживают 20 участников Даманских событий. Арсеньевцы минутой молчания почтили память погибших советских воинов в вооруженном конфликте на о. Даманский. Всего в ходе столкновений советские войска потеряли убитыми и умершими от ран 58 человек, ранеными 94 человек. Пяти советским военнослужащим за героизм, проявленный в боях на острове Даманский, было присвоено звание Героя Советского Союза.

Арсеньевцам – ветеранам Даманских событий вручены Памятные знаки «50 лет событиям на острове Даманский 1969-2019» и книги, выпущенные в честь подвига на границе.

Дмитрий Санников