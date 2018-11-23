Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» планируется запустить в работу 1 сентября 2019 года, сообщает DEITA.RU.

С помощью этого полезного приложения, установленного на телефоне, можно будет оформить Европротокол за 10-15 минут.

Как рассказал РГ директор Российского союза автостраховщиков Алексей уже сейчас работает еще одно приложение, разработанное РСА – «ДТП.Европротокол», но их функционалы с «Помощником ОСАГО» несколько различаются.

Приложение «Помощник ОСАГО» разработано Банком России. Планируется, что оба и приложения какое-то время будут работать параллельно. Затем РСА планирует создать единое мобильное приложение для оформления электронного извещения по Европротоколу.

Тем временем, система проверки наличия полисов ОСАГО у водителей с помощью камер видеонаблюдения запущена 1 марта.

Дмитрий Санников