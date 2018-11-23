Заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн разработал законопроект о внесении изменений в закон о полиции, сообщает DEITA.RU.

Суть законопроекта состоит в расширении круга лиц, право на звонок которым предоставляется задержанному.

Сейчас задержанному по подозрению в совершении преступления предоставлено право сделать один телефонный звонок близкому родственнику или близкому лицу. В законе четко указано, кому можно звонить: отец, мать, сын, дочь, брат, сестра, дедушка, бабушка, невеста.

Законопроектом предлагается предоставить задержанному право уведомить о своем месте нахождения любого родственника.

Кроме того, усиливается правовая защита граждан и организаций в случае проникновения сотрудников полиции на принадлежащие гражданам и организациям земельные участки и территории. В течение 24 часов правоохранители обязаны будут проинформировать собственника о таком проникновении, если оно было осуществлено в его отсутствие.

На заседании депутатской фракции документ планируется рассмотреть 18 марта.

Дмитрий Санников