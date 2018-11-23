Популярные приложения для Android заподозрили в передаче данных пользователей социальной сети Facebook, сообщает DEITA.RU.

Facebook, в свою очередь, использовал полученные данные для подбора персональных рекламных предложений.

Речь идет о таких популярных приложениях как платформа для изучения языка Duolingo, программа для поиска работы Indeed, сервис для поиска и оценки услуг Yelp, а также ряд религиозных программ.

До этого аналогичная ситуация сложилась с приложениями Skyscanner и Spotify.



Таисия Масина