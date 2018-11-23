Испанский теннисист Марк Лопес, победивший на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в паре с Рафаэлем Надалем, подозревается в сдаче двух матчей на турнирах серии «Челленджер» в 2008 году, сообщает DEITA.RU.

Испанская полиция перехватила аудиозапись телефонного разговора, на которой испанский теннисист Марк Форнелл-Местрес рассказывает об участии вместе с олимпийским чемпионом Марком Лопесом в договорных матчах, сообщает El Confidencial. По словам спортсмена, они в 2008 году сдали два матча на турнирах серии «Челленджер» в Италии и Испании.

В одном из этих матчей Форнелл-Местрес и Лопес проиграли Даниэлю Келлереру из Австрии и чеху Душану Каролю. В 2011 году австрийский теннисист был пожизненно дисквалифицирован за участие в махинациях с целью повлиять на результаты игр и оштрафован на $100 тыс.

Михаил Грач