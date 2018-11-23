Во Владивостоке предприимчивый посетитель супермаркета предстанет перед судом по обвинении в хищении чужого имущества, об этом DEITA.RU сообщили в региональной прокуратуре.

Как рассказали в ведомстве, 21 января мужчина зашел в один из супермаркетов города. Заметив, что посетительница положила сумку в ячейку для хранения вещей, решил забрать ее себе. Для этого он поместил в соседнюю ячейку пакет с вещами и, подобрав ключ, забрал себе женскую сумочку.

По словам потерпевшей, ей причинен ущерб в размере 15 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело передано в суд. Теперь гражданину грозит до пяти лет лишения свободы.

Екатерина Брязгунова