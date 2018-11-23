Поздно вечером в полицию позвонил житель одного из домов по улице Светланской и сообщил, что в его жилище жестко избили человека, сообщает DEITA.RU.

Подозреваемый в причинения тяжкого вреда здоровью схватил нож и попытался скрыться, но владелец квартиры сумел его задержать до приезда стражей порядка.

На месте происшествия полицейские выяснили, что проживающие в квартире граждане в этот вечер пригласили в гости знакомых, с которыми распивали спиртное. В ходе посиделок меду двумя мужчинами произошел конфликт, переросший драку.

Один из участников потасовки взял гвоздодер, а затем с его помощью сильно избил противника. Врачи скорой доставили его в тяжелом состоянии в больницу, где он вскоре скончался от полученных побоев.

Полицейские задержали 33-летнего подозреваемого в преступлении, а также доставили в отделение для опроса двух женщин и еще одного мужчину, которые находились в квартире.

Стражи порядка также устанавливают личность погибшего мужчины, так как никто из находившихся в квартире граждан не знал его фамилию и место жительства.

По факту смерти потерпевшего возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Игорь Бегунов