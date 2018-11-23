Во Владивостоке из-за громкой музыки соседей пострадал житель одного из домов на улице Камская, сообщает DEITA.RU.

Курьезный случай произошел, когда мужчины не было дома. Вернувшись с работы, он обнаружил, что на двери, ведущей в его квартиру, появилось злостное послание.





Как оказалось, соседи таким образом хотели проучить любителя громкой музыки, но, как заявляет мужчина, несколько ошиблись с адресатом.

Теперь он собирается написать заявление в полицию из-за хулиганства.

Ирина Петрова