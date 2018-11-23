Устройства были взорваны у вокзала и торгового центра в Окленде, сообщает DEITA.RU.



По сведениям газеты New Zealand Herald, бомбы обнаружили в рюкзаках неподалёку от станции Бритомарт. Для их обезвреживания применили роботов. Позже сапёры взорвали опасные находки.

Во время спецоперации на вокзале сохранялось обычное расписание поездов, эвакуации проведено не было.

Напомним, сегодня, 15 марта, в мечети города Крайстчерч в Новой Зеландии произошла бойня, жертвами которой стали 40 человек. Количество пострадавших уточняется.

Дмитрий Шевченко