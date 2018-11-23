В вечернее время в полицию позвонила пожилая жительница Первореченского района Владивостока и сообщила о мошеннических действиях со сторон неизвестного, сообщает специальный корреспондент DEITA.RU. По словам 60-летней горожанки, ей на сотовый телефон позвонил мужчина и представился ее хорошим знакомым.

Так как голос был очень похож, женщина поверила звонившему, который попросил перевести ему 50 тысяч рублей. Мужчина пообещал вскоре вернуть все деньги, поэтому потерпевшая поверила ему и выполнила просьбу.

Позже горожанка связалась со своим знакомым, которым представился звонивший, но мужчина ей не звонил. Потерпевшая поняла, что стала жертвой телефонного мошенника и обратилась за помощью в полицию. Стражи порядка установили, что номер афериста зарегистрирован в Московской области.

По факту мошенничества проводится проверка. Личность подозреваемого в преступлении устанавливается.

Игорь Бегунов