Последний день зимы, 28 февраля, для некоторых жителей Владивостока начнется с отключений электричества и холодной воды, об этом DEITA.RU сообщили в городских службах.
Свет отключат с 9.00 до 17.00 в домах по следующим адресам:
Первомайский район
Запорожская ул. 2, 4, 6
Окатовая ул. 2, 2/1, 4, 6, 8
Терешковой ул. 3А
Херсонская ул. 10А
Советский район
100-летия Владивостока пр-кт 78, 82
Русская ул. 48, 50, 52, 54, 56, 58, 23
Фрунзенский район
Алеутская ул. 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 12Б
Ланинский пер. 3, 4
Трудовой пер. 13
Холодной воды с 9.00 до 14.00 не будет с этих домах:
Ленинский район
Суханова ул. 5, 5А
Нерчинская ул. 52, 54, 56, 58
Таисия Масина