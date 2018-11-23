Последний день зимы, 28 февраля, для некоторых жителей Владивостока начнется с отключений электричества и холодной воды, об этом DEITA.RU сообщили в городских службах.

Свет отключат с 9.00 до 17.00 в домах по следующим адресам:

Первомайский район

Запорожская ул. 2, 4, 6

Окатовая ул. 2, 2/1, 4, 6, 8

Терешковой ул. 3А

Херсонская ул. 10А

Советский район

100-летия Владивостока пр-кт 78, 82

Русская ул. 48, 50, 52, 54, 56, 58, 23

Фрунзенский район

Алеутская ул. 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 12Б

Ланинский пер. 3, 4

Трудовой пер. 13

Холодной воды с 9.00 до 14.00 не будет с этих домах:

Ленинский район

Суханова ул. 5, 5А

Нерчинская ул. 52, 54, 56, 58



Таисия Масина











