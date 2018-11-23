В субботу, 9 марта, во Владимире умер участник конкурса по поеданию блинов, говорит DEITA.RU. Местные источники в полиции передают, что 45-летний мужчина скончался прямо на праздничной площадке, упав на землю.

Попытки оказать ему первую помощь оказались неудачными, и к моменту появления «скорой» он был уже мертв.

Судмедэксперты пытаются установить причину смерти, предполагают несчастный случай. Поводов подозревать насильственную смерть - нет. Других подобных случаев не зарегистрировано.

Анастасия Туркова