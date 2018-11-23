Нетрезвый мужчина ограбил алкомаркет во Владивостоке, сообщает специальный корреспондент DEITA.RU.

В дневное время сотрудники одного из алкомаркетов на Светланской сообщили в полицию о преступных действиях неизвестного мужчины. По их словам, грабитель открыто забрал две бутылки спиртного и скрылся.

Выяснилось, что сначала покупатель приобрел бутылку водки и ушел, но вскоре вернулся и обвинил продавца в продаже подделки. Женщина предложила ему написать заявление на возврат денежных средств, но нетрезвый гражданин отказался и покинул торговую точку.

Вскоре он снова вернулся, а затем заявил, что сейчас все будет по-плохому, а затем открыто похитил с полки две бутылки крепкой настойки и быстро скрылся. Сотрудники алкомаркета сообщили о происшествии в полицию, а стражи порядка приступили к поискам преступника, чья личность вскоре была установлена.

Местонахождение алкогольного грабителя устанавливается. По факту случившегося проводится проверка.

Игорь Бегунов