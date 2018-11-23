Проходимец обокрал человека в детском саду, сообщили DEITA.RU в прокуратуре Приморья.

Мужчина по просьбе своих родственников пришел в детский сад забрать их ребенка.

Зайдя в спальную комнату детской группы, мужчина тайно похитил из женской сумки кошелек (стоимостью 1,5 тыс. рублей), денежные средства в размере 3 тыс. рублей и банковскую карту.

В тот же день злоумышленник с помощью банковской карты произвел операцию по снятию денежных средств на сумму 4 тыс. рублей.

Вину в предъявленном обвинении фигурант признал в полном объеме, возместив причиненный ущерб.

Михаил Грач