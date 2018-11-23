Жительница Первореченского района обратилась в полицию с сообщением о мошеннических действиях в интернете, сообщает специальный корреспондент DEITA.RU. Женщина рассказала, что на одном из сайтов она нашла объявление о продаже обуви и оформила заказ.

После этого она перевела продавцу около десяти тысяч рублей и через две недели забрала долгожданную посылку на почте. Уже дома горожанка открыла коробку и обнаружила, что внутри вместо туфель находится небольшой мешок сахаром, который аферисты поместили туда для веса.

Женщина поняла, что она стала жертвой мошенников, поэтому сообщила о происшествии в полицию. Стражи порядка опросили пострадавшую и приступили к установлению личностей подозреваемых в преступлении. По факту случившегося проводится проверка.

Игорь Бегунов