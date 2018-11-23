Появились подробности крупного пожара во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

По информации краевого МЧС, 3 марта в 09.11 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в здании на улице Никифорова, где располагается ресторан "Небесный замок".

В 09. 16 пожарные прибыли по указанному адресу и приступили к тушению.

В 10.08 пожар был локализован, в 10.09 – ликвидировано открытое горение.

В результате происшествия пострадал один человек, его передали врачам скорой медицинской помощи.

Сейчас ведётся проливка конструкций. На пожаре задействовано 35 человек личного состава и 8 единиц техники. Площадь распространения огня составила 400 кв. м.

Ирина Петрова