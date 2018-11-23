05 марта отмечается 75-летие организации морских и высших морских училищ.

Торжественное собрание, посвященное этой дате состоялось в Морском государственном университете имени адмирала Г.И.Невельского.





Университет сердечно поздравили вице-губернатор Приморского края, представитель Совета Федерации, председатель Думы города Владивостока, представитель городской администрации, отраслевых компаний, профсоюзов и бывшие выпускники.

Состоялось торжественное вручение грамот, памятных знаков и сертификатов Фонда целевого капитала МГУ им. адм. Г.И. Невельского.

Информационное агентство «DEITA.RU» присоединяется к поздравлениям и желает Морскому государственному университету им. адм. Г.И.Невельского продолжать воспитывать, обучать и выпускать настоящих профессионалов морского дела.