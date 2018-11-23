В парке Минного городка во Владивостоке сегодня днем вспыхнул серьезный пожар, сообщает DEITA.RU .

По словам очевидцев, площадь пожара была достаточно внушительной, а пламя - высоким. Но прибывшие на место пожарные потушили его за короткое время. Причиной возгорания, по предварительной версии, мог стать пал травы.



Напомним, бесснежная зима стала причиной множества пожаров в Приморье. В районе деревни Черемшаны действует лесной пожар в 219 квартале Черемшанского лесничества на площади 40 га. Также накануне по сообщениям очевидцев, приславших видео в редакцию, горели жилые дома в селе Дмитриевка Черниговского района.

Таисия Масина



