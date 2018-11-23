Владивостокские пожарные потушили неэксплуатируемое помещение на улице Светланская, сообщили DEITA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю DEITA.RU.

В этом здании расположен популярный китайский ресторан, в котором и произошло возгорание. 10 марта в 17.48 в пожарно-спасательную службу города Владивосток поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом помещении, расположенном на четвёртом этаже в здании на улице Светланская.

Спустя 4 минуты по указанному адресу прибыли первые расчёты пожарных и приступили к тушению.

В 18.49 пожар был локализован, в 18.50 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 15 кв. м. Пострадавших нет. На тушении были задействованы 25 человек личного состава и 3 единицы техники.

Дмитрий Санников