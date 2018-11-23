Во Владивостоке, в здании Тихоокеанского военного суда, расположенного на улице Светланская, прошел первый этап учений по эвакуации во время пожара, сообщили DEITA.RU в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По легенде учений возгорание произошло на втором этаже здания. Незамедлительно была объявлена учебная пожарная тревога. Все находившиеся внутри люди в считанные минуты покинули здание суда.

К тренировке была привлечена нештатная пожарная команда объекта, личный состав которой провёл разведку и установил, что людей в здании суда нет, параллельно им для тушения пожара в помещении работали прибывшие пожарные 2 Отряда Федеральной противопожарной службы, которые оперативно ликвидировали условный очаг возгорания.

«Сегодня были проведены пожарно-тактические занятия в Тихоокеанскомвоенном суде. В ходе учения были отработаны взаимодействие с администрацией объекта, развёртывание сил и средств, а также эвакуация персонала суда. Было сформировано звено газодымозащитной службы, успешно справившееся с поставленной задачей. В участники учений остались довольны результатами, несмотря на небольшие недочёты. Сотрудниками МЧС России оценивались первоочередные действия работников учреждения. Считаю, что тренировка прошла на твердую четвёрку» – отметил начальник 1-ой пожарно-спасательной части 2-го Отряда Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю Андрей Никитин.

Дмитрий Санников