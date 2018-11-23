В cеле Спасское Приморского края продолжаются поиски пожилой женщины, которая ушла из дома 28 февраля и до сих пор ее местоположение не известно, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в ПримПоиске, женщина проживала в одном из домов по улице Гагарина.

Основные приметы: рост около 156 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, короткая стрижка. Была одета в красно-коричневую вязаную кофту, темные штаны, сапоги черного цвета, зеленый платок с мелкими цветочками.





Отмечается, что 85-летняя женщина может быть дезориентирована.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местоположении бабушки, просим позвонить по телефонам: 8 (42352) 2-30-77 – ОМВД России «Спасский» или 102 – полиция, 8-984-189-39-36 - волонтеры.

Екатерина Брязгунова