Пограничники в исключительной экономической зоне России задержали иностранное судно, на борту которого обнаружено 2,6 тонны незаконно добытого краба-стригуна, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Пограничном управлении ФСБ России, осмотровая группа, высадившаяся на рыболовное судно «Донг Джин Хо» (флаг - Республика Корея, экипаж 11 человек), обнаружила чаны с крабом, оснащенные системой аэрации, свыше 290 крабовых ловушек, часть из которых была подготовлена для ведения промысла, и 1 тонну замороженной скумбрии для наживы.

Всего пограничники насчитали более 6800 особей глубоководного краба.

Каких-либо документов на осуществление добычи водных биологических ресурсов в российских водах предоставлено не было.

В отношении капитана возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море» КоАП РФ.

Судно доставлено в порт Находка для дальнейшего разбирательства, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Екатерина Брязгунова