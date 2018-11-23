Реконструкцию дороги Уссурийск–Госграница завершат в этом году, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.

Завершить реконструкции участка дороги Уссурийск–Пограничный–Госграница с 13 по 20 километры планируется в декабре 2019 года.

Проводятся земляные работы – отсыпка земляного полотна, навеска кюветов, планировка откосов.

Как сообщил директор краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Виктор Свяченовский, подрядчик для выполнения работ уже определен – компания «СпецСУ». Сегодня работы здесь ведутся по графику, задействованы более 50 единиц техники и 70 рабочих.



Михаил Грач