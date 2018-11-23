Значительное большинство россиян платят за жилищно-коммунальные услуги в два раза больше, чем нужно, сообщает DEITA.RU. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По мнению Пушкова, ничего удивительного в том, что россияне переплачивают за ЖКУ нет, ведь многие управляющие компании работают не очень хорошо. Так, на странице в Twitter он заявил, что не удивлен утверждением главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева о переплате за ЖКХ в два раза.

«Не удивлён, зная, как работают управ. компании. В Перми владельцу двушки выставили счёт на 2,2 миллиона рублей, подсчитав, что на 40 квадратных метрах проживает 4050 человек! И никогда УК не «ошибутся» в пользу граждан», — написал Алексей Пушков.

Ранее прошла информация о том, что платежи в соседних российских населенных пунктах могут отличаться в 54 раза.

Екатерина Брязгунова