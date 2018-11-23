Аэропорт Шереметьево выступил с инициативой об ужесточении правил поведения пассажиров в аэропортах и уже направил его на рассмотрение в Минтранс, сообщает DEITA.RU.

Представители аэропорта разработали поправки, которые должны помочь бороться с нелегальными бизнесменами, навязывающие свои услуги в аэропортах. Также планируется прописать правила поведения для провожающих, встречающих и самих пассажиров.

Как пишет РГ, вопрос об установлении административной ответственности за нарушение Правил пользования аэропортами будет решен по усмотрению Минтранса.



Таисия Масина