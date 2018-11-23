Правительство России предложило ввести обязательную фиксацию на фото и видео процедуры техосмотра автомобилей, чтобы избежать выдачи «серых» диагностических карт, сообщает DEITA.RU.

Согласно предложениям правительства России, озвученных Дмитрием Медведевым, техническим экспертом теперь сможет стать индивидуальный предприниматель. Для этого он должен будет аккредитоваться как оператор техосмотра.

В первом чтении новые правила техосмотра были утверждены в прошлом, 2018 году. Одно из новшеств для водителей – штраф в размере 2 тысяч рублей за управление автомобилем без диагностической карты. Для фирм-операторов технического осмотра штрафы установлены гораздо серьезнее: для должностного лица составит до 10 тысяч рублей, для юридического лица до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении -дисквалификация специалиста, а штраф для компании-оператора до 500 тысяч рублей. За передачу ложных сведений данных о фактически непройденном техническом осмотре в информационную систему техосмотра вводится штраф для должностных лиц в размере до 10 тысяч рублей.

Как считает Дмитрий Медведев, необходимо шире внедрять электронный документооборот, и предоставить возможность водителям право не распечатывать диагностическую карту на бумаге.

На заседании правительства России, прошедшем 7 марта, было заявлено намерение о том, что органы власти планируют жестко действовать в отношении операторов технического осмотра. По предложению премьер-министра, органам государственного контроля будут даны полномочия проводить проверки в форме контрольной закупки. Приехал проверяющий инкогнито на техосмотр, увидел, что его фактически не провели, а карту выписали – плати штраф. При повторном нарушении работник из системы техосмотра изгоняется, а фирма заплатит штраф в полмиллиона рублей.

Техосмотр автобусов и вовсе предложено проводить не только под видеокамерами, но и в личном присутствии сотрудника ГИБДД.

Дмитрий Санников