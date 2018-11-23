Минздрав и Минпромторг не могут договориться по вопросу изолированной продажи алкоголя в России, сообщает DEITA.RU.

Минздрав выступает за то, чтобы убрать алкогольную продукцию с витрин магазинов в отдельные изолированные помещения или реализовывать ее в специальных алкомаркетах.

Позиция Минпромторга совершенно противоположная. Здесь считают, что это вызовет рост цен и ограничение конкуренции в торговле.

Разногласия ведомств в правительстве Медведева прокомментировал депутат Государственной думы Леонид Огуль. Как пишет РИА ФАН, член комитета Госдумы по охране здоровья считает, что изоляцию продажи алкоголя можно сделать, и это не будет в ущерб бизнесу.

По его мнению, можно рассмотреть различные варианты минимизации открытой продажи алкоголя.

«Там, где возможно — нужно сделать отдельные залы для продажи алкогольной продукции, а там, где это невозможно — сделать отдельные стеллажи, но так, чтобы они не были с продуктами первой необходимости и, чтобы было предусмотрено средство, которое закрывало бы эти бутылки», - считает Леонид Огуль.

Дмитрий Санников