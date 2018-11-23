В апреле этого года Министерство строительства России представит на рассмотрение новый закон, касающийся рынка похоронных услуг. Суть нововведения - ликвидация криминальных схем в этой сфере и наказание недобросовестных сотрудников, сообщает DEITA.RU.

По словам авторов, к обсуждению уже фактически готов законопроект, который содержит в себе новые правила оказания ритуальных услуг, контроль над их выполнением, а также внедрение единого механизма организации похорон. Кроме этого, в Минстрое предлагают ввести наказание за передачу информации о смерти человека и контактов его родственников третьим лицам. Эксперты отмечают, что внушительные поправки разрабатывались несколько лет и уже в этом году пройдет первое рассмотрение. Стоит отметить, что ритуальный бизнес сегодня в России, по мнению чиновников, оброс нарушениями. Агенты, находясь «в доле» с больницами и моргами, зная о приближающейся смерти человека или недавней его кончине, навязываются родственникам и предлагают скидки и акции на похоронные услуги; кладбища продают землю втридорога, а похоронные организации по уши «замазаны» в мошеннических схемах.

Отметим, что это вторая за последние годы попытка правительства навести порядок в похоронном бизнесе. Первая случилась после инцидента на московском Хованском кладбище в 2016м, где две противоборствующие бандитские группировки не поделили сферы влияния рынка ритуальных услуг и перестреляли друг друга. Тогда президент России Владимир Путин поручил Правительству декриминализировать теневую деятельность всего похоронного бизнеса страны, и по России прокатилась громкая волна прокурорских проверок, дошедшая и до Владивостока. В частности, под удар правоохранителей попало муниципальное похоронное бюро МУПВ «Некрополь», которое, по слухам, на протяжении своей 20-летней истории фактически управлялось «братками» и околокриминальными структурами.

Прокуратура города, для которой «Некрополь» до этого не представлял живого интереса, внезапно обнаружила в структуре городской похоронной службы серьезные нарушения, а на ее главу Игоря Бабынина завели уголовное дело по статье «мошенничество» за фиктивное проведение тендеров на суммы в несколько миллионов рублей. Вместе с этим, по данным следствия, в «Некрополе» Бабынин оформлял умерших как неопознанные трупы, по документам хоронил их за государственный счет, но при этом, не гнушался брать деньги с родственников покойных за полный цикл похорон. Насколько в муниципальном предприятии все чисто сейчас, покажет вторая волна декриминализации сферы ритуальных услуг в России.

Максим Низкодубов