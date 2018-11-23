Очередные изменения в ПДД готовит правителство, сообщает DEITA.RU.

Так, планируется снизить порог превышения допустимой скорости с + 20 до +10 км/ч с целью снизить аварийность на российских дорогах.

ГИБДД же имеет альтернативный вариант данной инициативы - штрафовать за превышение от 10 до 40 км в размере 500 рублей. Действовать эта норма должна только в населенных пунктах.

Полиция предлагает провести опрос граждан с целью выяснить, какой вариант устроит автолюбителей страны.

Василий Кучин