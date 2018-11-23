Предельные тарифы на изготовление автомобильных госномеров прелагает Федеральная антимонопольная служба, сообщает DEITA.RU.

Так, с 4 августа 2019 года планируется установить стоимость госномеров в размере 2 тысячи рублей, стоимость номеров на мотоциклы, прицепы, тракторы и прочие машины обойдутся в 1,5 тысячи. Тариф на транзитные номера на любые транспортные средства - 200 рублей, свидетельство о регистрации транспортного средства обойдется автолюбителю в 500 рублей на бумажной основе и в 1,5 тысячи рублей на пластиковой основе.

Вместе с тем эксперты опасаются некоторых рисков, которые могут возникнуть в результате данного нововведения.

Так, в некоторых регионах, например, в Якутии, на Чукотке или в отдаленных районах Подмосковья, гражданам будет негде изготовить государственный знак, так как регистрационные подразделения ГИБДД в течение месяца выдают всего 40-50 номеров, но они закупаются МВД централизованно и заранее.

Таисия Масина