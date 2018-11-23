В предпраздничный день, четверг, 7 марта, в четырех районах Владивостока отключат электричество, об этом DEITA.RU сообщили в городских службах.

Отключения начнутся с 9.00 и продлятся до 17.00 в домах по следующим адресам:

Ленинский район

Пушкинская ул. 16, 18

Светланская ул. 85

Первомайский район

Подгорная (о. Попова) ул. 23

Советский район

Земляничная ул. 33, 37, 37А, 39, 49, 51, 55, 35

Лиманная ул. 176, 178, 182, 186А, 188, 184А

Овражная ул. 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 17, 21, 15

Подгорная ул. 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 49, 51, 53, 6, 6А, 5А, 4В, 4Д

Мусоргского ул. 11Д, 11А, 11В, 11Б

Орбитальная ул. 48

Фрунзенский район

Батарейная ул. 2, 3

Набережная ул. 7А

Светланская ул. 4, 6

Таисия Масина







