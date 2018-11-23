На приеме граждан, который провел председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, жители города подняли вопросы проката животных в общественных местах и водоснабжения индивидуальных жилых домов, сообщили DEITA.RU в пресс-службе Думы города Владивостока.

Правилами благоустройства территории Владивостокского городского округа запрещен прокат, проведение выставок лошадей и других животных в не установленных для этих целей местах. В результате прокатчики пони не могут, как прежде, осуществлять свою деятельность в популярных среди горожан и гостей города местах отдыха, в районе Спортивной гавани, на Набережной Цесаревича, центральной площади и на других территориях общего пользования. Авторы обращения, отметив популярность проката пони среди горожан, которые с радостью катают своих маленьких детей на животных, предлагают установить места для проката пони.





«Учитывая востребованность такого вида услуги, а также в целях поддержки предпринимательской деятельности данное предложение граждан будет детально проработано, изучена правовая база других муниципальных образований в части проката лошадей и пони, чтобы в дальнейшем решить вопрос об определении мест проката животных, требований к таким площадкам», - отметил Андрей Брик.





Житель дома по улице Полетаева, 25 попросил оказать содействие в решении вопроса о сохранении колодца с питьевой водой, расположенного на территории его земельного участка. Заявитель выразил обеспокоенность тем, что в семи метрах от колодца планируется вырыть котлован под строительство многоэтажного здания, что, по его мнению, может послужить причиной разрушения колодца. Вопрос водоснабжения является актуальным и для жителей частных домов на улице Тихвинская. На приеме граждан жители улицы сообщили, что их дома, построенные в 50-е годы прошлого века, не имеют центрального водоснабжения, а источниками питьевой воды были колодцы. По мере застройки района многоэтажными домами изменился рельеф, что привело к осушению нескольких колодцев. Дальнейшее освоение этой территории, по их мнению, может привести к осушению оставшихся трех колодцев.

«Вопросы водообеспечения жизненно важные для людей. По данным обращениям будут направлены запросы в администрацию города, чтобы на основании полученной информации выработать конкретные пути решения поднятых гражданами проблем», - отметил Андрей Брик.

Дмитрий Санников