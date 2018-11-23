Уважаемые военнослужащие, жители Владивостока и Приморского края!

Дорогие ветераны!

От имени депутатов Думы города Владивостока и от себя лично поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля - День мужества и доблести многих поколений, олицетворяющий честь и отвагу, верность воинскому долгу!

Для нашего города - этот праздник всегда имел особое значение, ведь Владивосток был создан как военный форпост для защиты дальневосточных рубежей нашей Родины и с честью оправдал возложенные на него надежды. Благодаря мужеству и отваге наших земляков Владивосток удостоен высокого звания – Город воинской славы.

Особые слова благодарности и искренние поздравления - ветеранам Великой Отечественной войны, поколению победителей, защитившему нашу родную землю и отстоявшему свободу. Наша обязанность – помнить об их подвигах, продолжать священные традиции, с честью стоять на страже интересов своей страны в мирной жизни.

По сложившейся традиции в этот день мы чествуем всех настоящих мужчин, которым присущи решительность и твердость характера, мужество и смелость. Уже давно из профессионального праздник День защитника Отечества стал всенародным. Победоносное наследие достойно продолжает нынешнее поколение защитников нашей страны, самоотверженно укрепляя боеспособность Российской Армии и Военно-Морского Флота. Это день, когда страна чествует своих мужчин как сильную половину человечества, надежду и опору общества!

От имени депутатов дань глубокого уважения выражаю всем, кто сегодня служит Отечеству, бережет суверенитет и национальные интересы России.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях, в службе на благо России, мира и добра!

Председатель Думы г. Владивостока А.П. Брик