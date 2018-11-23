Уважаемые жительницы Владивостока! Дорогие, милые женщины!

От имени депутатов Думы города Владивостока и от себя лично поздравляю Вас с Международным женским днем!

Этот весенний праздник подчеркивает важную роль, которую женщины играют в жизни семьи и общества, проявляя лучшие качества характера: нежность, доброту, милосердие. И главное призвание женщин остается неизменным во все времена: вы делаете мир вокруг себя светлее, создаете уют в доме, окружаете теплом и вниманием своих близких.

Для сильной половины человечества вы являетесь жизненным ориентиром, вдохновляете мужчин на великие свершения и благородные поступки, достижение высоких целей и успеха. Ваши женственность, красота и забота помогают в движении вперед, в преодолении всех трудностей.

Вам одинаково хорошо удаются и роль хранительницы семейного очага, и успешная карьера. Все чаще женщины становятся профессиональными руководителями, сильными политиками, удачливыми предпринимателями, достигают значительных успехов в социально - экономической сфере, культуре, науке и спорте, достойно несут службу в рядах силовых структур. Мы гордимся вашими профессиональными достижениями, ваши трудолюбие и оптимизм помогают городу и краю уверенно смотреть в завтрашний день.

В этот праздничный день примите нашу искреннюю благодарность за все, что делается вашими заботливыми руками. Пусть в вашей душе всегда будет весна, пусть никогда не покидают вас счастье, любовь и удача!

Желаю вам успехов, здоровья, благополучия, мира и добра в ваших семьях!

Председатель Думы города Владивостока А.П. Брик