Американское СМИ American Thinker смоделировало возможное военное противостояние России и Соединенных Штатов, сообщает DEITA.RU.

По мнению специалистов издания, конфликт сулит американцам огромные потери. Симулятор военных игр RAND Corporation Red on Blue также отдает предпочтение армиям России и Китая.

Следует отметить, что игровое моделирование преследует цель реальной оценки боеспособности американских вооруженных сил. В материале рекомендуется уделить особое внимание инновационному вооружению, чтобы достойно противостоять России и Китаю в случае возможного противостояния.



Ранее доктор военных наук Константин Сивков оценил шансы России и НАТО в случае локального противостояния, пишет РИА ФАН. По его мнению, Российской Федерации по силам успешно противостоять Североатлантическому альянсу в подобном конфликте. Ключевыми слагаемыми успеха являются создание всевысотного радиолокационного поля с высоким уровнем боевой устойчивости. Сивков также акцентировал внимание на эффективности РЭБ и мер оперативной маскировки.



Также издание Bloomberg сообщало, что Соединенные Штаты и ЕС готовятся противостоять российскому влиянию на Балканах. Американцы обвинили Россию в попытках помешать налаживанию отношений между Грецией и Македонией, а также в поощрении сепаратистских настроений среди боснийских сербов. Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэтью Палмер утверждает, якобы целью Вашингтона в регионе является поддержание порядка.



Таисия Масина