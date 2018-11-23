Ночные воры похитили партию фруктов и овощей в одной их торговых точек Владивостока, сообщает специальный корреспондент DEITA.RU.

Сотрудница небольшого павильона по продаже овощей и фруктов обратилась в полицию с сообщением о краже товара. По словам 32-летней горожанки, в ночное время преступники вырезали дыру в сендвич-панели расположенной на Второй Речке торговой точки и проникли внутрь.

Женщина пояснила, что злоумышленники похитили различные фрукты, овощи, а также кондитерские изделия и скрылись с места происшествия. Обнаружив утром пропажу, продавец сообщила о краже в полицию и владельцу торговой точки. Директор заведения заявил, что общий ущерб от действий ночных воров составил около 250 тысяч рублей.

По факту кражи полицейские проводят проверку. Личности подозреваемых в преступлении устанавливаются.

Игорь Бегунов