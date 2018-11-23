Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы, сообщает DEITA.RU.

Как следует из официального документа, опубликованного на портале правовой информации, военные сборы будут проходить в Вооруженных силах РФ, Нацгвардии, органах государственной охраны и федеральной службы безопасности и могут продлится до 2-х месяцев.

Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.



Тем временем накануне Дня защитника Отечества корреспонденты DEITA.RU вышли на улицы Владивостока, чтобы выяснить у мужчин, что они предпримут в первую очередь, если завтра внезапно начнется война с участием России.

Готовы ли российские мужчины встать под ружье для защиты родины - такой вопрос агентство задаёт жителям города второй год подряд. И надо отметить, что на этот раз желающих значительно поубавилось.



Таисия Масина