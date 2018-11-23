По количеству победителей Приморский край был в числе лидеров и многие проекты уже начали помогать жителям региона, сообщает DEITA.RU.





Особое внимание было уделено реализации социально значимых проектов некоммерческих организаций для людей с ограниченными возможностями. «Судьбы, опаленные войной» - проект по социализации инвалидов – один из них. Это уникальный шанс для людей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, инвалидов боевых действий и участников локальных воин начать «новую жизнь».

Суть проекта в обучении всех желающих получить необходимые теоретические и практические знания, чтобы получить новую рабочую профессию в сфере деревообработки.





Различные тренинги, в том числе и так популярные сейчас психологические – делового общения, изучения конфликтов (стратегия и тактика их разрешения) и другие. Семинары, теоретические курсы по основам бухучета, налогообложения, материаловедению, работа на станках – все это пригодится будущим специалистам. А практические занятия, изучение различных направлений деревообработки помогут стать профессионалами своего дела.

Причем все занятия для людей с ограниченными возможностями, ветеранов локальных войн проводятся бесплатно. Это стало возможным как раз благодаря президентскому гранту, который выиграла приморская краевая общественная организация инвалидов войны в Афганистане, инвалидов локальных войн и военных конфликтов.





«Грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества – это не просто гордость, но и большая ответственность, - говорит руководитель ПКООИВА Олег Михайлов, - наша социально значимая инициатива отмечена из десяти тысяч проектов, которые были представлены на конкурс. Главная задача - ориентироваться на достижение реальных результатов, которые приведут к положительным изменениям и реально помогут людям».

Таисия Масина