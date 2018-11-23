При снятии наличных в банкомате в некоторых случаях может возникнуть реальная опасность потери не только наличных денег, но и тех средств, которые остались еще на счете. В каком случае это может произойти и когда стоит соблюдать особую осторожность, сообщает DEITA.RU.

Банкомат зажевал карту

Банкомат зажевал карту. По сути, это обычная ситуация, которая решается одним звонком по телефону. Например, можно обратиться в банк по «горячей линии» и заблокировать карту. Не менее действенный вариант — обратиться по номеру, указанному на банкомате и дождаться, когда приедет «скорая» помощь по извлечению карт из банкоматов.

Однако так поступают далеко не все пользователи банков, а зря, ведь этим могут воспользоваться мошенники. Они устанавливают свою видеокамеру, очень похожую на стандартную, к банкоматам, а также скример, который программно не возвращает карту. Вот и получается, что карта тут же оказывается в руках аферистов, а пин-код они узнают после просмотра камеры.

Поддельный скример

Второй, не менее действенный способ, который придумали мошенники, заключается в том, что они устанавливают поддельный скример, который считывает все данные с лицевой и обратной стороны банковской карты. И как ранее информировало DEITA.RU, чтобы обналичить средства со счета, злоумышленникам достаточно знать номер банковской карты, имя владельца, срок использования карты и CVV (CVC) код.

В связи с этим специалисты настоятельно не рекомендуют снимать деньги в подозрительных банкоматах, на которых установлено дополнительное оборудование.

Екатерина Брязгунова