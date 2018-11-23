Чтобы выплачивать ипотеку россиянам было комфортно, доход семьи должен превышать 71,7 тысячи рублей, сообщает DEITA.RU. Такие данные предоставило национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно расчетам организации, приемлемой для заемщика суммой выплат может стать треть от ежемесячного дохода семьи.

Добавим, что выше всего показатель рекомендованного для ипотеки семейного дохода в Москве. Он составляет 139,1 тысячи рублей. В Московской области сумма меньше: 103 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге показатель на уровне 87,7 тысячи рублей. Наименьшая сумма комфортного для ипотечных кредитов дохода в Кировской области: 50,6 тысячи рублей.

Отметим, в 2018 году сумма была ниже: 64,7 тысячи рублей с семьи.

Анастасия Туркова