Социальные пенсии в России единовременно вырастут на ни много - ни мало - на 182 рубля. Таким образом, начиная с 1 апреля их размер должен составить чуть более 9,2 тысячи рублей. До наступления того славного времени, когда российские бабушки и дедушки станут еще богаче, корреспондент DEITA.RU решил поинтересоваться у них же – на что они смогут потратить очередную щедрую прибавку от властей.

Пенсионер Сергей Семенович, не особо раздумывая, готов назвать целый список продуктов, которые можно приобрести на лишние пару сотен: хлеб – 20 рублей, популярные у отдельных региональных министров «макарошки» - 60-70 рублей, банка тушенки – в пределах 60-100 рублей: «Паек – скромный, но сытный».

Пенсионерка Ксения Ивановна на 182 рубля может купить килограмм, а то и две-три тушки «доступной рыбы» - горбуши (130 рублей), наваги (60-70 рублей) или селедки (55-65 рублей). На остаток можно докупить картошечки – ужин готов.

На 182 рубля можно также прикупить одну не очень большую головку самого дешевого российского сыра, или не самой деликатесной колбасы (150-180 рублей). Ну, либо на худой конец сосисок – по 130-170 рублей за килограмм.

Фруктами и овощами российские пенсионеры тоже могут себя на эту сумму порадовать – можно прикупить китайские помидоры, огурцы, морковь, мандарины, яблоки, и даже виноград – 182 рубля позволит посидеть на зеленой диете пару дней.

Можно также приобрести кисломолочную продукцию – пакет того, что принято называть молоком (60-90 рублей за литр), либо кефира (80 рублей) и сметаны (90 рублей). На 182 рубля можно вдоволь закупить разного рода круп – риса (48 рублей) или гречки (30 рублей).

А вот с мясом – свининой, говядиной и даже курицей – сложнее: прибавки может не хватить. Но на суповой набор или субпродукты, например, говяжью печень (170 рублей) хватит точно. Таким образом, диапазон возможностей прибавка в 182 рубля открывает широкий. Другое дело, что такая покупка позволяет разве что полноценно перекусить, но уж точно не пообедать или поужинать. А, учитывая рост цен, который в нашей стране проходит в режиме нон-стоп, до 1 апреля и эта чисто символическая прибавка будет съедена инфляцией и станет неактуальной по отношению к действующим на тот момент ценам.

Отсюда ответ некоторых наших собеседников, ответивших на вопрос, что они смогут себе позволить на 182 рубля: «Билет на тот свет» - выглядит не таким уж и спорным.

«Мы, пенсионеры, такие же люди и тоже хотим покупать качественные и вкусные продукты, а не выбирать из нескольких сортов то, что подешевле. Такие прибавки – это не то, что смешно, а, я считаю, просто унизительно. Пусть лучше себе их оставят. Я работаю и справлюсь как-нибудь без этих подачек», - говорит пенсионер Владимир Иванович. В этом мнении он сегодня не одинок: в прошлом году было сразу несколько примеров, когда не лишенные гордости российские бабушки и дедушки пытались возвратить пенсионные надбавки, размер которых, по их мнению, оскорбляет старость и человеческое достоинство.

Андрей Горюнов