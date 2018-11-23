Лед в бухтах Приморья начал разрушаться раньше обычного срока, сообщили DEITA.RU в пресс-службе Примгидромета.

Приморские синоптики связывают разрушение льда с аномально теплой погодой, которая наблюдалась на прошлой неделе. Значительно раньше начался процесс разрушения льда в заливе Петра Великого. В Амурском и Уссурийском заливах сейчас практически не осталось плавучего льда, припайный лёд начал активно разрушаться, структура льда становится рыхлой.

В Амурском заливе еще сохраняется припайный неоднородный лёд толщиной 40–60 см, в открытой части 25–40 см, местами тонкий 10–15 см. Лёд наблюдается к северу от острова Попова, у западного побережья его граница примыкает к северу бухты Перевозная.

В Уссурийском заливе большая часть припайного льда разрушилась, разрушенный припай выносится в виде обломков белого льда из бухт северо-восточного побережья. В бухтах на северо-востоке залива у побережья толщина припайного льда составляет 30–50 см, в открытой части 10–15 см, местами 5–10 см.

В проливе Босфор Восточный осталось незначительное количество припайного белого льда вдоль побережья острова Русский.

Существенно разрушился лед в бухте Находка, бухты Врангель и Козьмино очистились ото льда.

В заливе Посьета припайный серо-белый, белый лёд сохраняется в бухтах Новгородская и Экспедиции.

Синоптики предупреждают, в связи с повышением дневных температур до положительных, в Приморье начинается процесс естественного разрушения льда, структура его становится рыхлой. С периодическим переходом ветра к южному направлению и под действием приливов припайный лед начинает разрушаться. Рыбакам при выходе на лед рекомендовано не удаляться далеко от берега и соблюдать осторожность.

Дмитрий Санников