Новая причина выписать автолюбителю штраф придумана инспекторами ГИБДД, сообщает DEITA.RU.

Один из самых коварных способов - остановка сразу двух автомобилей - вас и еще кого-то. Остановив, инспектор отворачивается от вас и уходит в другую сторону. Вы, подождав какое-то время, уезжаете. И тут по отношению к вам начинает действовать статья 12.25 КоАП - "Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства". Штраф - 500 - 800 рублей.

Как же себя повести в данной ситуации? Согласно официальному документу, после остановки, инспектор должен подойти к водителю как можно скорее. Если он остановил сразу 2 автомобиля, к примеру, по ошибке, то он обязан одного отпустить или предупредить вас о том, что скоро к вам подойдет.

Если этого не произошло, вариантов развития событий несколько - подойти к инспектору и задать вопрос, подождать 5-7 минут, затем позвонить в ГИБДД и записать свой звонок. Сообщите им свое местоположение и опишите, что случилось. Затем можете покидать место остановки.

Однако, если сотрудник ГИБДД начинает за вами бежать, лучше все же остановиться.

Таисия Масина