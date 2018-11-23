Любой автолюбитель, проезжающий в неделю более 30 километров в день, может зарабатывать в неделю от 3 до 10 тысяч рублей. Как это реализовать, сообщает DEITA.RU.

В крупных городах активно развивается реклама на автомобилях. Начинающие компании клеят водителям наклейки, которые рекламируют данную компанию.

Зарабатывающие таким способом водители должны каждый день проезжать порядка 30 километров. В конце каждой недели автолюбитель приезжает в компанию, там специалисты проверяют пройденные километры.

Как отмечает канал «Завелся и поехал», подобным способом водители могут заработать от 3 до 10 тысяч рублей. Главный критерий — это размер транспортного средства. Ведь чем больше авто, тем больше рекламных наклеек можно на него нацепить.

Данный способ пользуется спросом в крупных городах.

Екатерина Брязгунова