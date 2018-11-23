Примгидромет объявил на территории Владивостока неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, сообщает DEITA.RU по материалам пресс-службы "Примгидромета" и "Примпогоды".

По информации Примгидромета, 28 февраля 2019 года специалисты Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Примгидромета и специалисты ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от ЧС провели совместный отбор проб атмосферного воздуха на содержание взвешенных веществ (пыль) и оксида углерода в атмосферном воздухе в различных районах города Владивостока.

По результатам исследований специалисты установили, что концентрация взвешенных веществ (пыль) и оксида углерода в атмосфере города Владивостока не превышают предельно допустимых максимально разовых концентраций.

Как отмечают синоптики «Примпогоды», сегодня во Владивостоке вновь подул северо-западный ветер, который сохранится и в последующие сутки. Как предполагают специалисты, дым от пожаров вновь будет поступать на территорию города, качество атмосферного воздуха опять ухудшится.

Накануне из-за пожаров осложнилась экологическая ситуация. Большинство метеостанций отмечали ухудшение видимости из-за дыма, который выносится в населённые пункты от пожаров, наблюдающихся как на территории Приморья, так и в приграничных районах Китая.



Дмитрий Санников