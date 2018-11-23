К началу весны в Приморье почти не осталось снега, сообщает DEITA.RU по материалам Примгидромета.

Как отмечают приморские синоптики, в третьей декаде февраля накопления снегозапасов на территории края не отмечалось. Под воздействием высоких температур воздуха, продолжался сход снежного покрова. По данным маршрутной снегосъемки от 28 февраля залегания снежного покрова наблюдается только на горных залесенных участках в северной половине края (бассейны рек Большая Уссурка, Бикин), и составляет лишь 26-48 % нормы для данного периода времени.

На реках Приморья наблюдается зимний уровенный режим. На большинстве рек края приращения толщины льда за декаду не отмечалось. На отдельных участках рек центральных, северных, южных районов наблюдается стаивание ледяного покрова.

Толщина льда на реках южных, западных районах, а также отдельных участках рек центральных районов края меньше нормы на 20-50%.

Накануне Примгидромет сделал прогноз погоды на первые весенние выходные в Приморье. По данным приморских синоптиков, в мартовские выходные дни в крае гребень антициклона обусловит ясную и спокойную погоду. В субботу температурный фон ночью ожидается в пределах −3…−12 °C, в горных районах до −22 °C, днём +2…+11 °C. В воскресенье над Приморьем атмосферное давление начнёт падать, направление ветра поменяется на южное. В крае потеплеет.

Дмитрий Санников