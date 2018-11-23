В субботу, 2 марта, в Приморье сохраняется пожароопасная обстановка, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует Управление Роспотребнадзора по региону.

На данный момент очаги возгорания зарегистрированы в лесах, на сельскохозяйственных угодьях, в некоторых населенных пунктах.

Согласно лабораторному контролю, на 2 марта гигиенические нормативы оксида углерода, диоксида азота, взвешенных веществ не превышены. Однако специалисты Роспотребнадзора все равно не рекомендуют жителям Приморья во время задымления открывать окна, прогуливаться и заниматься на улице спортом. В случае недомогания необходимо срочно обращаться к врачу.

Екатерина Брязгунова