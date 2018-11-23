Аномально теплая погода и отсутствие осадков на территории Приморья провоцируют множество пожаров, сообщает DEITA.RU.

В связи с этим ведется постоянный лабораторный контроль качества атмосферного воздуха во Владивостокском городском округе и Приморском крае в 17 контрольных точках. В результате на 1 марта не наблюдалось превышения гигиенических нормативов оксида углерода, диоксида азота, взвешенных веществ в атмосферном воздухе. Их содержание фиксируется в допустимых пределах.

Вместе с тем Роспотребнадзор по Приморскому краю в период задымления рекомендует не открывать окна, регулярно проводить влажную уборку помещений, воздержаться от длительных прогулок и занятий спортом на открытом воздухе, а в случае недомогания обращаться к врачу.

Напомним, накануне стало известно, что Концентрация взвешенных веществ (пыли) и угарного газа во Владивостоке намного выше обычных значений. Это может ухудшиться состояние людей, страдающих астмой и сердечными заболеваниями.

Таисия Масина