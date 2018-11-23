В пожароопасный период в Уссурийске запрещено посещать лесной массив, сообщили DEITA.RU в пресс-службе администрации УГО.

В связи с ухудшением пожароопасной ситуации на территории Уссурийского городского округа были усилены меры по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов, потенциально подверженных угрозе.

В Уссурийске созданы контрольно–патрульные группы, которые будут контролировать городские улицы, частные секторы и дачные массивы. В населенных пунктах создано 36 патрульных групп, девять патрульно-маневренных, по одной маневренная и патрульно-контрольная группы. Они все оснащены первичными средствами пожаротушения. В 37 селах организованы территориальные добровольные пожарные дружины.

На сельскохозяйственных территориях и землях, прилегающих к лесному массиву, установлено дежурство патрулей. Сотрудники полиции будут пресекать посещение леса гражданами.

Кроме того, на период особого противопожарного режима введен запрет на разведение костров и сжигания мусора на территориях организаций, дачных поселков и садоводческих участках. Собственники жилых домов и дачных построек в сельских населенных пунктах должны обеспечить запасы воды для тушения пожара у каждого строения, не имеющего системы пожарного водоснабжения.

Отметим, опасность палов в этом году сохранилась из-за малоснежной зимы. Введение противопожарного режима предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований, запрет проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ, в том числе предусматривающих привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, создание противопожарных минерализованных полос и другие меры.

Напомним, нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влекут за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей, на должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей, на юридических лиц штрафы - от 200 000 до 400 000 рублей.

Накануне в ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщили, что задержан очередной поджигатель сухой травы. В ходе ночного рейда, проводимого патрульной группой в Уссурийске был выявлен факт отжига сухой растительности, повлёкший за собой возгорание в частном домовладении на улице 2-я Шахтёрская.

Сотрудниками Отдела надзорной деятельности Уссурийского городского округа был составлен протокол на нарушителя – жителя Уссурийска. По указанному адресу был направлен полицейский наряд. С поджигателем была проведена профилактическая беседа. Так же на мужчину был составлен протокол за нарушение пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.

Дмитрий Санников